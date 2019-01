Der englische Topklub Tottenham Hotspur muss in der heißen Phase der Champions League und im Titelkampf der englischen Premier League auf Stürmerstar Harry Kane verzichten.

Wie die Spurs am Dienstag mitteilten, hat sich der 25-Jährige bei der Niederlage gegen Manchester United (0:1) am Sonntag eine nicht näher benannte Verletzung in den Bändern seines linken Knöchels zugezogen und kann erst Anfang März ins Training zurückkehren.

Damit fehlt Kane dem Team von Trainer Mauricio Pochettino nicht nur in der entscheidenden Phase in der Liga, sondern droht auch die beiden Champions-League-Duelle mit Borussia Dortmund zu verpassen.

Kane führt Spurs mit starker Torausbeute an

Tottenham empfängt den BVB zum Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse am 13. Februar im Wembley-Stadion, am 5. März steigt das Rückspiel im Signal Iduna Park.

In der laufenden Saison kommt der englische Nationalspieler wettbewerbsübergreifend auf 20 Tore in 31 Pflichtspielen und trug damit maßgeblich dazu bei, dass die Londoner in der Premier League erster Verfolger des Spitzenduos FC Liverpool und Manchester City sind.