Wayne Hennessey vom Premier-League-Klub Crystal Palace hat mit einer rechtsradikalen Geste für Aufregung gesorgt.

Der walisische Nationaltorhüter ist auf einem Foto mit dem Team zu sehen, den rechten Arm zum Hitlergruß gehoben und die andere Hand über seinen Mund gehalten. Das Bild tauchte in der Instagram-Story des Ex-Schalkers Max Meyer auf, als die Crystal-Profis den Sieg im FA Cup über Grimsby Town in einem Restaurant feierten. Hennessey befindet sich auf dem Foto weiter hinten am Ende des Tisches.

Max Meyer postet dieses Bild vom Abendessen mit dem Crystal-Team © instagram@maxmeyer95

Der Crystal-Keeper scheint den Hitler-Gruß zu zeigen © instagram@maymeyer95

Hennessey: "Ähnlichkeit ist purer Zufall"

Auf die Vorwürfe der verbotenen Geste reagierte der 31-Jährige nun auf Twitter. "Ich winkte und rief dem Fotografen zu, um auch auf dem Foto zu sein und hielt zur selben Zeit meine Hand über den Mund, um lauter zu erscheinen", behauptete er in einem Post. Es sähe zwar so aus, als mache er einen äußerst unangebrachten Gruß, aber er "würde diese Geste niemals machen und eine Ähnlichkeit dazu ist purer Zufall." Mittlerweile ist das Bild auf Instagram nicht mehr zu finden, da Fotos in Stories nach 24 Stunden automatisch gelöscht werden.

Palace hat seine letzten drei Spiele in der Premier League gewonnen und liegt sechs Punkte vor den Abstiegsplätzen. Hennessey hatte seinen Stammplatz im Palace-Tor zuletzt an Vicente Guaita verloren. (SERVICE: Tabelle)