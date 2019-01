Kyle Walker war nach seinem Tor beim 9:0-Sieg von Manchester City im Carabao Cup, dem englischen Ligapokal, gegen Burton Albion gut drauf. Der englische Nationalspieler erlaubte sich in den sozialen Medien einen kleinen Scherz.

Der Außenverteidiger der Citizens witzelte bei Instagram, dass er besser sei als die einstigen Weltfußballer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo: "Tore 2019: Walker 1, Ronaldo: 0. Tore im Carabao Cup Walker: 1, Messi: 0. Ende der Diskussion?", schrieb er unter ein Video, das sein Tor gegen Burton zeigte.

Der Treffer gegen Burton war erst der zweite im Trikot der Citizens. In seinen 229 Einsätzen für die Tottenham Hotspur kam der Engländer lediglich auf vier Treffer.

Seinen Vorsprung gegenüber CR7 wird Walker noch mindestens bis Samstag halten können, denn da hat Juventus das erste Pflichtspiel in diesem Jahr, das Achtelfinale in der Coppa Italia. Der Vorsprung gegenüber Messi dürfte wohl auf ewig bestehen, es sei denn der Argentinier wechselt doch noch einmal in die Premier League.