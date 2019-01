In Deutschland liegt die Bundesliga über Weihnachten im besinnlichen Winterschlaf. Aber in der englischen Premier League rollt der Ball. Der Boxing Day am zweiten Weihnachtsfeiertag gehört auf der Insel zur festen Feiertagstradition. (Premier League: Boxing Day - LIVE im SPORT1-TICKER und bei DAZN im STREAM)

Daher müssen auch dieses Jahr wieder die Spieler in der Premier League ihre Fußballschuhe schnüren. Vor allem Jürgen Klopp dürfte schon ganz heiß auf das Match sein. Gegen Newcastle United könnte der Reds-Coach die erste ungeschlagene Hinrunde der Vereinsgeschichte des FC Liverpool perfekt machen. (FC Liverpool - Newcastle United, ab 16.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Der Boxing Day in der Premier League LIVE auf DAZN - jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Manchester City muss gegen Leicester City (Leicester City - Manchester City, ab 16.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) weiter Druck machen auf Liverpool. Nach der unerwarteten Niederlage gegen Crystal Palace ist das Team von Pep Guardiola bereits unter Zugzwang. Max Meyer und Crystal Palace wiederum wollen den Sieg gegen City vergolden und gegen Cardiff City den nächsten Dreier einsacken. (Crystal Palace - Cardiff City, ab 16.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Ole Gunnar Solskjaer hofft, mit Manchester United nachzulegen. Nach der 5:1-Gala zum Trainerdebüt soll nun gegen Huddersfield Town und David Wagner das nächste Erfolgserlebnis folgen. (Manchester United - Huddersfield Town, ab 16.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Der FC Arsenal tritt auswärts bei Brighton & Hove Albion an. (Brighton & Hove Albion - FC Arsenal, ab 18.15 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) Eröffnet wird der Spieltag von Andre Schürrle. Der 28-Jährige trifft mit dem Fulham FC auf die Wolverhampton Wanderers. (Fulham FC - Wolverhampton Wandrers, ab 13.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Beendet wird der 19. Spieltag am Donnerstag von FC Southampton gegen West Ham United. Da ist Ralph Hasenhüttl scharf auf seinen dritten Sieg in Folge. (Southampton FC - West Ham United, Donnerstag ab 20.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Die Highlights des Boxing Days werden auf SPORT1 in der Sendung "Die Premier League Highlights" gezeigt. (Die Premier League Highlights, live auf SPORT1+)

Warum eigentlich Boxing Day?

Natürlich hat der Boxing Day nichts mit dem ebenfalls im England beliebten Boxsport zu tun. Der Boxing Day ist im Commonwealth traditionell der Tag, an dem Bedienstete von ihren Arbeitgebern ihre Geschenke bekommen. Seinen Ursprung hat der Brauch im 19. Jahrhundert unter der Herrschaft von Königin Victoria.

Der Boxing Day als Fußballfest

Fußball an Weihnachten hat auf der Insel bereits eine lange Tradition. Bis in die 1950er Jahre wurde in England am Christmas Day, dem ersten Weihnachtstag, gespielt. Da aber die Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs an diesem Tag frei hatten, kam es mit der zunehmenden Popularität des Fußballs zu logistischen Problemen, um zu den Stadien zu kommen. Daher wurde der Spieltag auf den Boxing Day verlegt.

Alle Spiele im Überblick

Fulham FC - Wolverhampton Wanderers (13.30 Uhr)

Burnley FC - FC Everton

Crystal Palace - Cardiff City

Leicester City - Manchester City

FC Liverpool - Newcastle United

Manchester United - Huddersfield Town

Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth (jeweils 16 Uhr)

Brighton & Hove Albion - FC Arsenal (18.15 Uhr)

Watford FC - Chelsea FC (20.30 Uhr)

Southampton FC - West Ham United (Do., 20.45 Uhr)