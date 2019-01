Alle Leih-Spieler des FC Chelsea zum Durchklicken:

Der FC Chelsea hat in den letzten Jahren sein ganz eigenes Transfermodell entwickelt.

Jahr für Jahr verleihen die Londoner zahlreiche Spieler auf der ganzen Welt, viele von ihnen haben als Profi noch nie das Trikot der Blues getragen.

Bei anderen Vereinen sollen die meist jungen Spieler sich weiterentwickeln, um vielleicht irgendwann den Sprung zu den Chelsea-Profis zu schaffen - oder zumindest eine ordentliche Ablösesumme einzuspielen.

Pulisic als Leihspieler Nummer 41!

Aber auch bekanntere Namen wie Michy Batshuayi oder Tiemoue Bakayoko sind derzeit an andere Klubs ausgeliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. In Schalke 04 profitiert auch ein Bundesligist: Bei den Königsblauen steht in Linksverteidiger Abdul Rahman Baba auch eine Chelsea-Leihgabe im Kader.

Ein etwas anderes Modell haben die Blues nun bei Christian Pulisic gewählt. Der US-Amerikaner wechselt mit sofortiger Wirkung für 64 Millionen Euro vom BVB nach London, wird aber die Rückrunde dennoch in Dortmund bestreiten - auf Leihbasis.

Der 20-Jährige ist damit einer von 41 Leihspielern, die derzeit auf der ganzen Welt verteilt sind: SPORT1 gibt einen Überblick über die "Loan Academy" der Blues.