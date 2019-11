David Beckhams Verein Inter Miami hat Jerome Kiesewetter verpflichtet.

Dies gab die Major League Soccer (MLS) bekannt. Der 26 Jahre alte Angreifer stand zuletzt bei El Paso Locomotive FC in der zweiten USL Championship unter Vertrag. Kiesewetter spielte zuvor bei Hertha BSC, dem VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf.

"Jerome bringt Tempo, Athletik und Erfahrung in unseren Kader", sagte Sportdirektor Paul McDonough. Der gebürtige Berliner Kiesewetter, der 2015 in der Bundesliga zwei Spiele für den VfB Stuttgart absolvierte, erzielte in der abgelaufenen Saison 12 Tore in 28 Partien für El Paso.