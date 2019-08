Elf Familien mit Bindungen zur Stadt sind bei den Seattle Sounders aus der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS als Investoren eingestiegen. Zu den neuen Mitbesitzern der Franchise gehören unter anderem Football-Superstar Russell Wilson, 2014 NFL-Champion mit den Seattle Seahawks, und der berühmte Hip-Hop-Künstler Macklemore.

"Heute beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte der Seattle Sounders, dieses stolzen Klubs, der so vielen Menschen so viel bedeutet", sagte Mehrheitseigner Adrian Hanauer. Wilson investiert gemeinsam mit seiner Ehefrau Ciara, einer Sängerin und Grammy-Gewinnerin.

"Ciara und ich sind begeistert, dass wir Teambesitzer bei den Seattle Sounders sind, einem der besten Fußballteams der Welt", schrieb der sechsmalige Pro-Bowler Wilson bei Twitter.

Seit 2009 spielen die Seattle Sounders in der MLS. 2016 konnten sie zudem den MLS-Cup, die Meisterschaft der Liga, gewinnen. 2018 war im Halbfinale der Western Conference gegen die Portland Timbers Schluss.