Zlatan Ibrahimovic hat seine beeindruckenden Qualitäten mal wieder unter Beweis gestellt.

Der Stürmerstar traf beim 3:3 zwischen seinen LA Galaxy und Los Angeles FC doppelt.

Anzeige

Ibrahimovic netzte im "El Trafico" bereits in der zweiten Minute und legte in der 15. Minute das 2:1 nach. Latif Blessing hatte in einer wilden Anfangsphase zwischenzeitlich ausgeglichen, ehe Ibrahimovic und Cristian Pavón (16.) zuschlugen.

Nach seinem zweiten Treffer jubelte Ibrahimovic provokant vor den Fans des Stadtrivalen.

Doch erneut Blessing (45.+1) und Carlos Vela (53.), der in den vergangenen Wochen wegen Ibrahimovic und der Frage, wer denn aktuell der bessere Spieler sei, ein großes Thema war, sorgten für das Remis. Allerdings musste Vela in der 61. Minute verletzt vom Platz.

LA Galaxy (42 Punkte) steht in der Western Conference auf dem geteilten vierten Platz, LAFC führt die Conference mit 62 Zählern an.

Ibrahimovic hat bereits 22 Saisontreffer auf dem Konto. Vela hat fünf Tore mehr erzielt.