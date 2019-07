Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat die Sieglos-Serie mit Chicago Fire in der MLS gestoppt. Mit dem 34-Jährigen in der Startelf besiegte das Team aus dem US-Bundesstaat Illinois nach zuletzt sechs Spielen in Folge ohne Dreier Meister Atlanta United mit Julian Gressel 5:1 (5:0).

C.J. Sapong (7./37.), Francisco Calvo (4.), Nicolas Gaitan (13., Foulelfmeter) und Offensivspieler Fabian Herbers (44.) erzielten alle Treffer in der ersten Halbzeit.

In der Tabelle liegt Chicago mit 22 Punkten auf dem achten Platz im Osten, ein Zähler fehlt zu den Play-off-Rängen, Atlanta ist mit 29 Zählern Vierter.