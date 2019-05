Der schwedische Star Zlatan Ibrahimovic ist von der Disziplinarkommission der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) wegen einer Tätlichkeit nachträglich für zwei Spiele gesperrt worden.

Zusätzlich wurde eine Geldstrafe in nicht genannter Höhe gegen den 37 Jahre alten Kapitän von Los Angeles Galaxy verhängt.

Ibrahimovic war in der Vorwoche bei der 0:2-Niederlage gegen den New York City FC in der 86. Minute mit Gästetorhüter Sean Johnson aneinandergeraten, anschließend gingen beide zu Boden und sahen jeweils die Gelbe Karte.

