Achraf Hakimi wechselte erst kürzlich für eine Ablöse von rund 60 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain und unterschrieb einen Vertrag bis 2026 - dennoch scheint er mit dem Herzen bei einem anderen Klub zu sein.

Im Gespräch mit dem spanischen Radiosender Onda Cero erklärte Hakimis Berater Alejandro Camano: "Wir halten die Spannung und den Traum aufrecht, dass Achraf zu Real Madrid zurückkehrt. Er ist in Madrid geboren, er ist in Madrid aufgewachsen und eines Tages würde er gerne für Real Madrid spielen."

Real Madrid hatte ein Vorkaufsrecht

Sein Jugendklub scheint für Hakimi nach wie vor einen besonderen Stellenwert zu haben. Der marokkanische Nationalspieler wurde bei den Königlichen ausgebildet, kam jedoch nicht über 17 Einsätze für die Profimannschaft hinaus.

Nach Zwischenstationen bei Borussia Dortmund und Inter Mailand hätte nun auch Real Madrid die Chance gehabt, Hakimi zurückzuholen.

Dies bestätigte sein Berater. "Real Madrid hatte das Vorkaufsrecht, bis PSG und Inter sagten, dass der Deal zustande kommt", gab Camano offen zu.

Die Königlichen jedoch ließen die Chance verstreichen.

Auch der FC Chelsea buhlte um Hakimi

In der vergangenen Saison hatte Hakimi wesentlichen Anteil an der Meisterschaft von Inter Mailand. In 37 Ligaspielen bereitete der blitzschnelle Außenspieler zehn Treffer vor und erzielte selbst sieben Tore.

Die bärenstarken Leistungen riefen offenbar auch andere Top-Klubs auf den Plan. Laut Hakimis Berater habe etwa der FC Chelsea ebenfalls um Hakimi gebuhlt und ein Angebot abgegeben.

Hakimi entschied sich jedoch für einen Wechsel nach Frankreich - vorerst.