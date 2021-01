Durch seinen Wechsel von Bayer Leverkusen zur AS Monaco ist Kevin Volland aus dem Fokus vieler deutscher Fußballfans verschwunden.

Zu Unrecht, blüht der Deutsche in seiner neuen Heimat Monaco doch mittlerweile prächtig auf.

Mit nun bereits neun Toren und sechs Vorlagen ist der 28-Jährige derzeit sogar Dritter in der Scorerliste der Ligue 1. Vor ihm liegen nur die Stars Memphis Depay aus Lyon und Kylian Mbappé von PSG mit 16 respektive 17 Scorerpunkten.

Nicht Werner oder Müller: Volland ist deutscher Topscorer

Damit ist Volland nicht nur einer der produktivsten Offensivspieler in Frankreichs Beletage, sondern auch im nationalen Vergleich ganz vorne mit dabei. Tatsächlich ist der bei 1860 München ausgebildete Mittelstürmer momentan sogar erfolgreichster deutscher Scorer in den Top-5-Ligen Europas!

Der Linksfuß lässt dabei die Nationalspieler Timo Werner (neun Scorerpunkte), Robin Gosens (acht Scorerpunkte) und Kai Havertz (vier Scorerpunkte) klar hinter sich. Lediglich Thomas Müller (15) kann dem Legionär ansatzweise das Wasser reichen.

Dabei verlief Vollands Start im Fürstentum alles andere als perfekt. So musste der ehemalige Nationalspieler bis zum 1. November - das heißt sieben Spiele lang - warten, bevor er sein erstes Tor in der Ligue 1 erzielte. Beim 4:0-Kantersieg gegen Girondins Bordeaux platzte schließlich der Knoten. Und wie! Volland netzte innerhalb von 30 Minuten gleich doppelt.

Später erklärte der Angreifer dem Kicker: "Das Training ist anders, die Spielweise ist anders, du musst dich an alles gewöhnen. Die Sprache kommt noch dazu. Deshalb hat es gedauert, bis ich sportlich wieder auf dem Level war."

Formtief von Volland und Monaco ist zu Ende

Dass er endgültig wieder auf seinem Topniveau angekommen war, zeigte Volland spätestens am 20. November gegen Paris Saint-Germain. Im Topspiel stahl Volland mit zwei Toren und einer Vorlage nicht nur Topscorer-Konkurrent Mbappé die Show, sondern drehte die Partie nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand fast im Alleingang (Endstand 3:2).

Es schien, als wären Monaco und Volland endgültig in der Saison angekommen. Doch statt nun voll durchzustarten, setzte es im Dezember drei Niederlagen in Folge. Volland war dabei in insgesamt fünf Spielen lediglich an zwei Toren beteiligt. Die Euphorie, die der PSG-Sieg entfacht hatte, schien wieder verflogen.

Doch im neuen Jahr läuft es. Sowohl bei Volland, als auch bei der AS Monaco.

Im ersten Spiel nach der Jahreswende fertigten die Monegassen gleich einmal den FC Lorient auswärts mit 5:2 ab, Volland erzielte dabei einen Treffer und bereitete einen weiteren vor. Im zweiten Spiel des neuen Jahres wies das Team von Trainer Niko Kovac dann den Tabellensiebten SCO Angers mit 3:0 in die Schranken. Volland glänzte dabei mit einem Tor und zwei Vorlagen erneut.

Monaco ist bei Volland-Torbeteiligung ungeschlagen

Nicht zuletzt seine Topleistungen zeigen: Volland fühlt sich in Monaco pudelwohl. Das bestätigte der in Marktoberdorf geborene Bayer schon im November dem Kicker: "Ich sitze gerade auf dem Trainingsplatz im Gras, die Sonne scheint, 20 Grad im November. T-Shirt und Cabrio-Wetter - es ist einfach ein neuer Lebensabschnitt, eine neue Erfahrung." Der Weg zum neuen Trainingsgelände oberhalb Monacos, "wenn man die Serpentinen hochfährt - das hat schon was. Einfach geil! Der Freizeitwert ist einfach enorm."

Gleiches gilt mittlerweile auch für den Wert, den Volland für das Team hat. Monaco hat in der Liga noch kein Spiel verloren, in dem Volland direkt an einem Tor beteiligt war. In sieben von acht Spielen, in denen der Deutsche als Scorer in Erscheinung trat, ging Monaco sogar als Sieger vom Feld. (Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Im Duell mit dem HSC Montpellier am Freitag (Ligue 1: HSC Montpellier - AS Monaco, ab 21 Uhr im LIVETICKER) dürften daher alle, die es mit dem Klub aus den Fürstentum halten, wieder fest auf eine Torbeteiligung ihres Neuzugangs hoffen.