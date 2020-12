Hinter Thomas Tuchel hängt ein Bild des Parc des Princes in Paris. Jenem Stadion, das der ehemalige BVB-Coach seit mittlerweile knapp zweieinhalb Jahren sein Zuhause nennen darf.

Jene Arena, in der der 47-Jährige seither schon zahlreiche Titel gewinnen konnte. Im weißen PSG-Sweater hat Tuchel zum Interview mit SPORT1 Platz genommen.

Vier Trophäen hat er mit seiner Mannschaft in der vergangenen Saison abgeräumt (Meisterschaft, Pokal, Ligapokal und französischer Superpokal) und stand zudem im Finale der Champions League. (DATENCENTER: Ergebnisse und Spielplan Ligue 1)

Doch während Hansi Flick beim FC Bayern für seine fünf Titel zu Recht gefeiert wird, läuft bei Tuchel schon wieder eine Diskussion über seine Zukunft. Das Thema zieht sich wie Kaugummi durch die PSG-Zeit des Fußballlehrers - und es lässt Tuchel nicht kalt.

Tuchel über "extreme Erwartungshaltung" bei PSG

"Es hat ein Spiel gefehlt zum Champions-League-Sieg. Und wir hatten nie so das Gefühl, dass wir die Leute jetzt auch mal überzeugt haben und sie unsere Leistung anerkennen. Es macht einen auch manchmal ein bisschen traurig oder sauer", räumt Tuchel im Gespräch mit SPORT1 ein.

"Hier ist auf jeden Fall eine extreme Erwartungshaltung im Klub und im Umfeld. Da hat man schon das Gefühl, dass die Wertschätzung dafür - gerade in der Liga - nicht so da ist, wie sie es zum Beispiel bei Bayern München ist. Das fehlt ein bisschen", führt er weiter aus.

Dabei geht es ihm aber nicht in erster Linie um seine Person. "Ich finde es sehr schade für die Spieler, weil damit auch ganz seriöse Teamleistungen komplett weggewischt werden", sagt Tuchel. (DATENCENTER: Die Tabelle der Ligue 1).

"Es heißt dann immer: 'Die haben ja Di María, Mbappé und Neymar. Natürlich gewinnen die in Bordeaux, das ist ja keine Leistung.' Und damit fehlt natürlich schon Bestätigung und auch Wertschätzung für Disziplin, nachhaltiges Spiel und Intensität."

So geht Tuchel mit dem Druck bei Paris St.-Germain um

Dennoch bemüht sich Tuchel, stets den Blick nach vorne zu richten und den Fokus nicht zu verlieren. "Am Ende darfst du dich nicht davon abhängig machen, was andere denken. Du musst bei dir bleiben", betont er: "Bleib bei dir und mach' dich auf keinen Fall abhängig von der Anerkennung der Anderen. Da musst du dann auch einfach wieder raus aus dem Selbstmitleid."

Die Bewertung innerhalb des Trainerteams sei schlussendlich das, was am meisten helfe.

"Wir wissen zum Beispiel aktuell, wie schwer es war, die Gruppe (in der Champions League, d. Red.) zu gewinnen. Das muss man dann manchmal feiern im engsten Team, um nicht verbittert zu werden", erklärt Tuchel.

"Wir geben jeden Tag unser Bestes mit der bestmöglichen Energie. Widerstände machen dich auch während deiner Karriere stärker, weil du lernst, damit umzugehen. Du lernst, den Biss zu zeigen, kommst aus dem Selbstmitleid heraus. Wenn dich alle immer nur gut finden, dann wirst du auch nicht besser."

Tuchel erklärt Umgang mit Mbappé und Neymar

Besser will Tuchel auch seine Spieler machen - auch wenn sie schon zum Nonplusultra im Fußball gehören. Mit Kylian Mbappé oder Neymar hat er absolute Weltklassespieler in seinen Reihen. Wie schwer ist es, solche Weltstars bei Laune zu halten?

"Teilweise ist es ganz leicht, teilweise eine große Herausforderung, weil so ein Klub wie PSG viele Einflüsse bietet, die weit über das konzentrierte Mannschaftsinteresse hinaus gehen", macht Tuchel deutlich.

"Deshalb ist das schon sehr herausfordernd, die Jungs alle bei Laune zu halten, weil das auch wichtig ist, dann noch Dinge dazu einzufordern."

Große Umstellung vom BVB zu PSG

Zudem sei er vom BVB nicht mit vielen Titeln dekoriert nach Paris gekommen. Weltklub mit höchsten Anforderungen, neues Land, neue Sprache: da prasselt eine Menge auf einen Trainer ein.

"Das hat sich ganz ehrlich im ersten halben Jahr so angefühlt wie 'bin ich jetzt noch Trainer oder bin ich Sportpolitiker, Sportminister von so einem Klub oder wo ist jetzt noch meine Trainerrolle?'", gesteht Tuchel.

Dass er sich dann Stück für Stück wohler fühlte, lag zu großen Teilen an seinen Spielern. "Was mir wahnsinnig geholfen hat, sind irre viele Südamerikaner in der Mannschaft, auch im ersten Jahr schon. Die kriegst du körperlich, die kriegst du mit einer Umarmung, die kannst du mal festhalten, denen kannst du mal einen Kuss auf die Wange geben, einen Kuss auf die Stirn drücken. Die mögen das, die brauchen das", berichtet Tuchel.

"Und ich fühle mich damit wohl, wenn es da auch eine körperliche Nähe gibt, die dazu kommt zu den Emotionen."

Trennen sich die Wege von Tuchel und PSG?

Emotional könnte es daher auch werden, wenn Tuchel und seine Mannschaft im Sommer 2021 getrennte Wege gehen würden. Der Vertrag des Trainers läuft am Ende der Saison aus. Noch ist unklar, wie es weitergeht. Doch was könnte nach Paris überhaupt noch kommen?

"Ich weiß nicht, ob es immer höher, höher, höher sein muss", meint Tuchel. "Ich mag Fußball einfach. Und in einem Klub wie hier ist es nicht immer nur Fußball. An manchen Tagen denkt man sich, es könnte doch so einfach sein. Es war doch nur eine Auswechslung. Wieso ist das jetzt hier zwei Wochen das Thema? Ich denke mir da schon: Ich will doch nur Trainer sein."

Auch ein kleinerer Klub sei also durchaus denkbar. "Ich glaube das, wofür ich Trainer geworden bin und wofür ich es immer noch bin, kann ich überall finden. Überall, wo es einen halben Platz für mich zum Trainieren gibt und einen DVD-Player, um mir Videos zu machen."

"Aber wenn du die Champions-League-Hymne hörst, du Dinge im Training siehst, die dich einfach begeistern, weil das so viel Qualität ist, dann wird man natürlich auch ein Stück weit süchtig", gesteht er.

Doch trotz all der Höhenluft, die Tuchel in den vergangenen Jahren schnuppern durfte, am Ende gibt es für ihn nur eins.

"Im Kern liebe ich das Spiel, und die Befriedigung kann ich auf viele Art und Weisen als Trainer auch nochmal finden."