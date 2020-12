Bei seinem Arbeitgeber Paris Saint-Germain sorgte die sich anbahnenden Trennung von Thomas Tuchel für Turbulenzen - in seiner Heimat Brasilien eine Enthüllung, die viele Fragen an Fußball-Superstar Neymar aufwirft.

Der 28-Jährige soll eine riesige, mehrtägige Silvester-Party auf die Beine gestellt haben. Als ob Corona und die sich daraus ergebenden Folgen kein Thema wären.

Anzeige

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Neymar soll trotz Corona mit 500 Gästenfeiern

Wie der bekannte brasilianische Journalist Ancelmo Gois in der Zeitung O Globo berichtet, soll Neymar auf seinem Anwesen in der Strandstadt Mangaratiba eine XXL-Festivität ausrichten: Fünf Tage lang soll nach den Weihnachtstagen mit der Familie mit über 500 Gästen gefeiert werden - in einem Land, das zu den am stärksten betroffenen der Pandemie zählt.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Über 190.000 Menschen sind in Brasilien in Zusammenhang mit dem Virus gestorben, die in der Nähe von Neymars Wahlheimat liegende Metropole Rio de Janeiro ist Infektions-Hotspot. Dementsprechend groß ist die Kritik, die dort nun an Neymar geübt wird.

Dem Bericht zufolge soll Neymar eine unterirdische Diskothek mit verstärkter Schalldämmung in der Nähe seines Anwesens bauen haben lassen und mehrere Sänger und Bands zur Unterhaltung engagiert haben. Um die Feier geheim zu halten, sei auch ein Handyverbot für die geladenen Gäste erteilt worden.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Saisonstart nach Infektion verpasst

Am 6. Januar nimmt PSG die Saison mit einem Auswärtsspiel bei St. Etienne wieder auf. Neymar, zuletzt wegen einer Knöchelverletzung ausgefallen, wird zu diesem Zeitpunkt zurückerwartet (Ergebnisse Ligue 1). Um problemlos einreisen zu können, muss der Stürmer vorher negativ auf Corona getestet werden.

Um Neymar gibt es nicht zum ersten Mal Corona-Wirbel: Im Sommer gehörte er - wie auch Kylian Mbappé - zu den Spielern, die positiv auf das Virus getestet worden waren und das erste Saisonspiel gegen Lens verpasst hatten, angesteckt hatte er sich anscheinend bei einem gemeinsamen Ibiza-Urlaub mit Teamkollegen. PSG-Sportchef Leonardo verteidigte seine Schützlinge damals gegen Kritik sich unvorsichtig verhalten zu haben.