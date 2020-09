Champions-League-Finalist Paris St. Germain hat nach dem Skandalspiel gegen Olympique Marseille offenbar Beweise für eine rassistische Beleidigung gegen seinen Superstar Neymar vorgelegt.

Brasilianischen Medienberichten zufolge soll der französische Meister mit Hilfe von Lippenlesern und einem entsprechenden Video belegen können, dass Neymar von OM-Abwehrspieler Alvaro Gonzalez vor eineinhalb Wochen als "Affe" beschimpft worden sei. PSG soll der Liga das Material zugeschickt haben.

Anzeige

Neymar sieht Rot gegen Marseille

Neymar (28) hatte Gonzalez (30) bei der 0:1-Niederlage am 16. September gegen den Hinterkopf geschlagen und dafür Rot gesehen. Insgesamt gab es in der Partie fünf Platzverweise. Später schrieb Neymar bei Twitter, dass ihn Gonzalez rassistisch beleidigt habe. Der Südamerikaner war in der Folge für zwei Spiele gesperrt worden, seine Strafe hat er bereits abgesessen. Gegen Gonzalez leitete die Liga eine Untersuchung ein.

Spanischen Medienberichten zufolge soll auch Neymar seinen Gegenspieler Gonzalez homophob beleidigt haben.