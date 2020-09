Brutaler Fehlstart für PSG - im wahrsten Sinne des Wortes!

Trotz der Rückkehr von Superstar Neymar kassierte das Team von Trainer Thomas Tuchel vor 4000 Zuschauern eine bittere 0:1-Pleite in einer wilden Fußball-Schlacht gegen den Erzrivalen Olympique Marseille - und steht nach zwei Spieltagen auf einem Abstiegsplatz!

Zwei Spiele, null Punkte, heißt es nun für den Meister, der bereits das Auftaktspiel gegen Aufsteiger RC Lens verloren hatte. Mit zwei Niederlagen war der Hauptstadtklub zuletzt 1984/1985 in die Ligue 1 gestartet.

Bei der Partie am Donnerstag gegen Lens hatten die Pariser unter anderem auf die mit Corona infizierten Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Ángel Di María, Leandro Paredes, Keylor Navas und Marquinhos verzichten müssen, auch der angeschlagene Julian Draxler fehlte.

Im französischen Klassiker gegen OM war es mit Mbappé, Icardi und Marquinhos nur noch ein Trio, das fehlte, zum Sieg reichte es dennoch nicht.

Schläge und Tritte in der Nachspielzeit

Florian Thauvin erzielte in der 31. Minute auf Vorarbeit von Dimitri Payet den Treffer des Tages in einer Partie, die von beiden Seiten sehr hart geführt wurde und am Ende eskalierte.

12 (!) Mal zeigte Schiedsrichter Brisard in der regulären Spielzeit die gelbe Karte, unter anderem lieferten sich Neymar und Payet ein hitziges Wortgefecht inklusive Rudelbildung. In der Nachspielzeit überschlugen sich dann nochmal die Ereignisse.

Layvin Kurzawa (PSG) und Jordan Amavi (OM) sahen Rot, nachdem sie sich mit Füßen und Fäusten aufeinander losgingen. In der Folge wurden auch Dario Benedetto, Leandro Paredes (beide Gelb-Rot) und Superstar Neymar (Rot) des Feldes verwiesen. Neymar wurde für einen Schlag auf den Hinterkopf von Alvaro nach Videobeweis bestraft.

Marseille, das von Andés Villas-Boas trainiert wird, hat nun nach zwei Spielen sechs Punkte auf dem Konto und steht vorübergehend auf Platz fünf. Nach 20 vergeblichen Anläufen gewannen die Südfranzosen erstmals seit 2011 wieder ein Pflichtspiel gegen den Erzrivalen, der in der gesamten vergangenen Saison nur drei Spiele verloren hatte.

Den insgesamt 1000. Sieg in der Ligue 1 verbuchte derweil AS Monaco, neuer Klub des ehemaligen Bayern-Trainers Niko Kovac. Mit Stürmer Kevin Volland in der Startelf gewann Monaco 2:1 (1:0) gegen den FC Nantes und kletterte mit sieben Zählern aus drei Spielen auf den zweiten Rang hinter dem punktgleichen Tabellenführer Stade Rennes.

