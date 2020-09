Der französische Meister Paris St. Germain hat mit dem dritten Sieg in Folge seine Aufholjagd in der Ligue 1 fortgesetzt. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann bei Angstgegner Stade Reims 2:0 (1:0). In der Tabelle kletterte der mit zwei Niederlagen gestartete Titelverteidiger auf Rang sieben.

Mauro Icardi (9./62.) traf jeweils nach Vorarbeit von Kylian Mbappé für die Pariser, bei denen Nationalspieler Julian Draxler in der Startelf stand. Im Kalenderjahr 2019 hatte PSG beide Spiele gegen den zweimaligen Europapokal-Finalisten Reims verloren.

Anzeige

Ligakonkurrent AS Monaco holte derweil auch dank Kevin Volland seinen dritten Saisonsieg. Das Team des früheren Bayern-Trainers Niko Kovac gewann gegen Racing Straßburg 3:2 (2:0), Neuzugang Volland war mit zwei Vorlagen für den Doppeltorschützen Wissam Ben Yedder (9./53.) am Sieg beteiligt.