Große Sorge um Profi Junior Sambia: Der Mittelfeldspieler von HSC Montpellier musste am Donnerstag in einem Krankenhaus intubiert und in ein künstliches Koma versetzt werden, das berichtet L'Equipe.

Ein Test auf Covid-19 sei demnach am Freitag als positiv erkannt worden. Der 23 Jahre alte Sambia sei am Dienstag mit einer Magen-Darm-Entzündung ins Krankenhaus gebracht und gleich auf Covid-19 getestet worden, berichtet die Sportzeitung. Der Test fiel zwar negativ aus, doch der Gesundheitszustand des Spielers habe sich anschließend dramatisch verschlechtert.

Sambias Mannschaftskameraden sind nun vereint in der Hoffnung, dass er den Kampf gegen die Krankheit gewinnen wird. Sein Teamkollege Andy Delort postete auf Twitter die Botschaft: "Eine Familie. Uns haut nichts um. Wir sind bei dir. Bleib stark, Junge."

Auch sein ehemalige Mitspieler Benjamin Lecomte, nun Torwart bei AS Monaco bangt um das Wohl von Sambia: "Ich war schockiert, als ich das hörte. Ich möchte wirklich, dass er sich schnell erholt."

Sambias Klub teilte am Donnerstag mit, dass einer seiner Spieler wegen Magen-Darm-Probleme und Atembeschwerden in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei.