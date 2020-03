Neuesten Berichten aus Frankreich zufolge will die City Football Group den französischen Fußball-Klub AS Nancy kaufen.

Laut der Tageszeitung L’Equipe und France Football soll die Holding-Gesellschaft, die neben Manchester City noch sieben weitere Fußball-Klubs unter sich vereint, zwischen zwölf bis 18 Millionen Euro für den Ligue-2-Klub bezahlen.

Nancy steht aktuell auf dem 14. Platz in der zweiten Liga in Frankreich und soll in den nächsten Jahren wieder in die Ligue 1 zurückkehren.

Der Kauf soll dem Bericht nach in den nächsten Tagen vollzogen werden. Als erste Amtshandlung soll mit Erick Mombaerts ein neuer Trainer her, der aktuell noch Melbourne City trainiert. Der australische Klub gehört ebenfalls der City Football Group.

Weitere Klubs der Holding-Gesellschaft sind neben Vorzeige-Klub ManCity noch Mumbai City/Indien, New York City/USA, FC Girona/Spanien, Yokohama F. Marinos/Japan, Club Atletico Torque/Uruguay und Sichuan Jiuniu/China.