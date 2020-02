Um auf die Situation in China aufmerksam zu machen, veröffentlicht Paris Saint-Germain ein besonderes Trikot.

Das Dress besitzt einen Aufdruck, der sich an die Bevölkerung Chinas richtet. Diese leidet am stärksten unter dem Coronavirus. In Italien wurden am Sonntag sogar die ersten Sportevents abgesagt, darunter vier Serie-A-Spiele.

Anzeige

Die Botschaft auf dem Trikot: Bleib stark, China. Dies ist sowohl auf Englisch, als auch auf Chinesisch zu lesen.

Das Trikot wird am 26. Spieltag in der Ligue 1 zum Einsatz kommen. Die Superstars von PSG werden gegen Girondis Bordeaux in diesem speziellen Dress auflaufen.