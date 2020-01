Paris Saint-Germain muss möglicherweise ohne Kylian Mbappé und Neymar in die kommende Saison starten.

Nachdem der Franzose bereits geäußert hatte, im Sommer für Frankreich sowohl an der Europameisterschaft als auch an Olympia in Tokio teilnehmen zu wollen, deutete sein brasilianischer Landsmann nun ein ähnliches Doppelprogramm an.

"Ich möchte sowohl an der Copa Ámerica als auch an den Olympischen Spielen teilnehmen", sagte der 27-Jährige nach dem Spiel gegen die AS Monaco (3:3) am Sonntag. "Ich denke, es ist ein bisschen kompliziert. Sie müssen PSG fragen", schob er nach.

PSG will Neymar und Mbappé nicht für zwei Turniere freigeben

Die Franzosen sind von den Plänen ihrer beiden Superstars allerdings alles andere als begeistert und sollen folglich auch nicht bereit sein, diese für jeweils zwei Turniere im Sommer freizustellen. Denn abgesehen von der Verletzungsgefahr würden die beiden dadurch auch den Saisonstart in der Ligue 1 verpassen.

Neymar hatte bereits 2016 mit Brasilien an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teilgenommen und sein Land damals mit zwei Toren im Finale gegen Deutschland zum Titel geschossen. Im Gegenzug dafür verzichtete er seinerzeit auf eine Teilnahme an der Südamerikameisterschaft.

Möglicherweise droht dem 102-maligen Nationalspieler in diesem Sommer aber überhaupt kein Dilemma. Den im Gegensatz zu Mbappés Franzosen hat Brasilien das Olympia-Ticket noch nicht gelöst.