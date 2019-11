Der französische Meister Paris St. Germain hat zum Auftakt des 14. Spieltages der Ligue 1 seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich mit Julian Draxler in der Startformation im Spitzenspiel gegen OSC Lille mit 2:0 (2:0) durch und liegt elf Punkte vor Verfolger Olympique Marseille.

Mauro Icardi (17.) und Angel Di Maria (31.) auf Vorarbeit von Draxler, der in der 55. Minute die Latte traf, erzielten die Treffer für Paris, das am Dienstag in der Champions League bei Real Madrid antritt.

Die Franzosen, bei denen auch Neymar nach Verletzungspause sein Comeback gab, sind bereits vor den beiden letzten Gruppenspieltagen für das Achtelfinale qualifiziert.