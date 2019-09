Der von Verletzungen geplagte französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat in der Ligue 1 eine überraschende Niederlage kassiert.

Das Team von Trainer Thomas Tuchel unterlag am siebten Spieltag mit Superstar Neymar in der Startelf Stade Reims 0:2 (0:1), mit 15 Zählern bleibt PSG jedoch Tabellenführer vor dem punktgleichen SCO Angers.

Hassane Kamara köpfte Reims nach 29 Minuten in Führung, Boulaye Dia (90.+4) traf per Seitfallzieher zur Entscheidung. Für die Gastgeber war es die erste Niederlage nach 22 ungeschlagenen Heimspielen in der Liga nacheinander.

Choupo-Moting verletzt sich

Die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer fehlten PSG erneut wegen Fuß-Verletzungen, auch Weltmeister Kylian Mbappé, die Angreifer Edinson Cavani und Mauro Icardi sowie Abräumer Marco Verratti fehlten.

Mit dem früheren Schalker Eric Maxim Choupo-Moting musste während der Partie ein weiterer Spieler verletzungsbedingt das Feld verlassen.

Zum Auftakt der Champions League hatte PSG trotz der Verletzungssorgen zum Auftakt mit 3:0 überraschend deutlich gegen Real Madrid gewonnen.