Der RC Lens muss weiter auf die Rückkehr in die Ligue 1 warten.

Im Relegations-Rückspiel gegen Erstligist FCO Dijon setzte es für den französischen Meister von 1998 eine deutliche 3:1-Niederlage. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften am Donnerstag mit 1:1 unentschieden getrennt.

Lens wartet seit vier Jahren auf Rückkehr in Ligue 1

Naïm Sliti brachte Dijon in der 28. Minute in Führung, nur wenig später ließ Jean-Kévin Duverne (39.) allerdings wieder Hoffnung bei den mitgereisten Gästefans aufkommen. Doch Wesley Said (70.) und erneut Sliti (90.) ließen den Traum der Mannschaft aus dem Département Pas-de-Calais jäh zerplatzen.

Damit wird Lens nach dem letztmaligen Abstieg in der Saison 2014/2015 in der kommenden Spielzeit zum fünften Mal hintereinander in der zweitklassigen Ligue 2 an den Start gehen. Dijon wird indes in seine vierte Erstligasaison in Serie bestreiten.