Paris St. Germain marschiert in der Ligue 1 auch ohne seine beiden verletzten Stürmerstars Neymar und Edinson Cavani weiter der erfolgreichen Titelverteidigung entgegen.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel siegte am 25. Spieltag 1:0 (0:0) beim Rekordmeister AS St. Etienne. Weltmeister Kylian Mbappe (73.) sorgte per Volleyschuss mit seinem 19. Saisontreffer für den 20. Saisonerfolg des Tabellenführers.

Draxler und Kehrer in Startelf

Fünf Tage nach dem 2:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester United standen die beiden deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer erneut in der Startelf.

PSG ist mit 62 Punkten weiter souverän Spitzenreiter vor dem OSC Lille (50) und hat noch zwei Spiele weniger auf dem Konto.

Kurz nach der Halbzeit scheiterte 2014er-Weltmeister Draxler (55.) völlig freistehend aus acht Metern an St. Etiennes Torwart Stephane Ruffier. Es war bis dato die beste Chance der Gäste. Der ehemalige Dortmunder Neven Subotic fiel bei dem Tabellenfünften kurzfristig angeschlagen aus.