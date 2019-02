Kylian Mbappe ist allem Anschein nach nicht nur im Spiel für Paris Saint-Germain treffsicher. In der bisherigen Saison in der Ligue 1 traf der 20-jährige Franzose bereits 18 Mal (in 19 Spielen). Auf dem Trainingsplatz fällt ihm das Toreschießen wohl mindestens genauso leicht.

In den sozialen Netzwerken präsentierte Mbappe nun ein Bild mit einem Jubiläumtrikot. "Mbappe - 100 Trainingstore" steht darauf. Dazu schrieb er: "100 Tore im Training. Ja, Spott bringt einen nicht um."

Anzeige

Ganz ernst nimmt auch der Flügeldribbler diesen Rekord nicht. Innerhalb welcher Zeitspanne er die Tore geschossen hat und wer das gezählt hat, verriet Mbappe nicht.

Die Gelegenheit, in einem weiteren Pflichtspiel zu treffen, hat der Franzose gegen St. Étienne (PSG gegen St. Étienne ab 21 Uhr hier im LIVETICKER).