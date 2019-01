Superstar Neymar droht eine längere Verletzungspause.

Der Brasilianer vom französische Meister Paris St. Germain verletzte sich beim 2:0-Erfolg gegen Racing Straßburg erneut an jenem Mittelfußknochen, der im vorigen Jahr operiert wurde - und sorgte für erhitzte Gemüter auf der Gegenseite.

Nach rund einer Stunde humpelte Neymar vom Platz und musste ausgewechselt werden. Mit erhobener Hand und Tränen in den Augen hatte der Brasilianer seinem Trainer Thomas Tuchel signalisiert, dass es nicht mehr weitergehe.

Paris bestätigt Mittelfußverletzung

"Der Doktor ist besorgt, 'Ney' ist besorgt, weil es der gleiche Fuß und die gleiche Stelle ist", sagte Tuchel. Vor elf Monaten hatte sich Neymar einen Haarriss im Mittelfußknochen zugezogen und wurde deswegen operiert. Dabei war ihm eine Schraube eingesetzt worden. Neymar musste drei Monate lang pausieren.

Ähnliches ist anscheinend auch diesmal zu befürchten.

Am Donnerstagmittag gab PSG die vorläufige Diagnose bekannt: "Die ersten durchgeführten Untersuchungen ergaben eine neuerliche schmerzhafte Läsion des fünften rechten Mittelfußknochens", erklärten die Pariser. "Die Behandlung hängt von der Entwicklung in den kommenden Tagen ab. Alle therapeutischen Optionen werden in Betracht gezogen."