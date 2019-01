PSG-Trainer Thomas Tuchel hat in der Halbzeitpause der Ligue-1-Partie gegen Stade Rennes deutliche Kritik am Schiedsrichtergespann und dem Videobeweis geäußert.

Fernsehbilder zeigten, wie Tuchel sichtlich erregt in Richtung Kabine stapfte und dabei auf Französisch schimpfte: "Das ist eine Rote Karte, den Videobeweis kannst du ja vergessen. Das ist lächerlich!"

Anzeige

Auslöser für Tuchels Ärger war vor allen Dingen eine Szene in der 33. Minute: Der ehemalige Schalker Thilo Kehrer wurde im Mittelfeld von M'Baye Niang, der kurz zuvor noch das 1:1 für Rennes erzielt hatte, rüde von den Beinen geholt. In vollem Tempo grätschte der Senegalese mit offener Sohle in den deutschen Nationalspieler hinein und erwischte ihn mit den Stollen am Knöchel.

Kehrer spielt trotz rüder Attacke weiter

Schiedsrichter Karim Abed zeigte Niang die Gelbe Karte, auf Hinweis des Videoassistenten schaute er sich die Szene jedoch noch einmal am Spielfeldrand an - blieb aber etwas überraschend bei seiner Entscheidung, den Gäste-Stürmer nur zu verwarnen und ihn nicht vom Platz zu stellen.

Kehrer konnte trotz der rüden Attacke nach längerer Behandlung wenig später weiterspielen.

In der 40. Minute erwischte der ehemalige PSG-Profi Hatem Ben Arfa seinen Gegenspieler Dani Alves bei einem Laufduell mit dem Ellenbogen im Gesicht, der Brasilianer blutete daraufhin aus dem Mund. Rund zwei Minuten später musste Kylian Mbappe nach einem Tritt behandelt werden, die Pfeife des Unparteiischen war zum Unmut von Tuchel in beiden Szenen stumm geblieben.

Tuchel äußert sich zu Neymar-Verletzung

Der Trainer muss in den kommenden Wochen bereits auf Superstar Neymar verzichten, der sich bei einem Foul in der Pokalpartie gegen Racing Straßburg schwerer verletzt hatte.