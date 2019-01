Paris Saint-Germain hat die erste Saisonniederlage in einem heimischen Wettbewerb kassiert und ist nach einem denkwürdigen Spiel gegen EA Guingamp aus der französischen Coupe de la Ligue ausgeschieden.

Im Viertelfinale gegen den Tabellenletzten der Ligue 1 verursachte das Team von Thomas Tuchel gleich drei Elfmeter (!) und verlor am Ende mit 1:2 (0:0).

Es war die erste Pokalniederlage für PSG nach zuvor 44 (!) Siegen in Folge, davon 25 in der Coupe de France und 19 in der Coupe de la Ligue. Zuletzt hatte Frankreichs Spitzenteam im Januar 2014 beim 1:2 gegen Montpellier eine Pokal-Niederlage hinnehmen müssen.

Den ersten von Thomas Meunier verursachten Strafstoß vergab Guingamps Marcus Thuram, Sohn der französischen Fußball-Legende Lilian Thuram, in der 61. Minute noch kläglich. Er setzte den Ball rechts oben über den Kasten von Alphonse Areola.

Fast im Gegenzug schienen die Dinge dann den erwarteten Lauf zu nehmen: Nach einer Flanke von Meunier traf Neymar per Kopf zur Führung für den haushohen Favoriten (63.).

Kehrer und Draxler bei PSG in der Startelf

Im Anschluss verpassten es die überlegenen Hausherren, bei denen Thilo Kehrer und Julian Draxler in der Startelf standen, für klare Verhältnisse zu sorgen - und wurden dafür bestraft.

Zunächst stellte sich der ehemalige Bayern-Profi Juan Bernat im eigenen Strafraum ungeschickt an, Yeni Atito N'Gbakoto (81.) verwandelte den fälligen Elfmeter sicher.

In der Nachspielzeit traf Kehrer schließlich Thuram am Fuß, der allein gegen vier Abwehrspieler eigentlich auf verlorenem Posten zu stehen schien. Schiedsrichter Benoit Bastien zeigte erneut zu Recht auf den Punkt.

Der Gefoulte selbst trat an, behielt diesmal die Nerven und verwandelte zum umjubelten Siegtreffer (90.+3).