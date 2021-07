Der Wirbel um augenscheinlich despektierliche Aussagen von Florentino Pérez will einfach nicht abflauen.

Bereits in den vergangenen Tagen waren von Real Madrids Präsidenten alte Audio-Aufnahmen veröffentlicht worden, in denen sich Pérez in einem Gespräch mit mehreren Personen abfällig über die Real-Legenden Iker Casillas und Raúl geäußert haben soll sowie in weiteren offenbar geleakten Aufnahmen auch über Superstar Cristiano Ronaldo und José Mourinho herzog.

Nun hat El Confidencial ein weiteres Mal nachgelegt, veröffentlichte ein privates Gespräch, in dem der Real-Boss angeblich im September 2006 wohl kein gutes Haar an den beiden Vereinsikonen Figo und Raúl lässt.

Darin heißt es der digitalen spanischen Zeitung zufolge: "Figo ist der Typ, der die Umkleide kaputt gemacht hat. Er ist der Sohn einer H***, genauso wie Raúl." (NEWS: Alles zu La Liga)

Florentino Pérez: Neue Leaks zu Raúl, Figo und Guti

Reals langjähriger Kapitän und Rekordspieler Raúl, auch bei Schalke 04 zwischen 2010 und 2012 zum Publikumsliebling avanciert, ist mittlerweile Trainer von Real Madrid Castilla der zweiten Mannschaft der Königlichen, die den Talenten als Sprungbrett ins Premiumteam dient, und war laut El Confidencial bereits in einem zuvor bekannt gewordenem Gesprächsmitschnitt von Pérez angegangen worden ("Die beiden großen Betrügereien von Madrid sind zuerst Raul und dann Casillas.").

Damit angeblich nicht genug: Auch Real-Urgestein Guti soll nun ebenso von Pérez beleidigt worden sein, der mit den Worten zitiert wird: Guti sei ein Idiot, "es ist wie bei einer Ziege. Er ist der schlimmste Feind seiner selbst."

Wie der Real-Präsident auf die neuerlichen Vorwürfe reagieren wird, ist offen.

Nach der Veröffentlichung vorheriger Aufnahmen hatte der 74-Jährige erklärt, bestimmte Sätze seien aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Anwälte des Real-Präsidenten prüfen dem Vernehmen nach mögliche rechtliche Schritte.