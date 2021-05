Paukenschlag in Madrid: Cheftrainer Zinédine Zidane verlässt offenbar Real Madrid.

In den vergangenen Wochen hatte sich ein Abschied des Franzosen am Saisonende bereits mehrfach angedeutet. Nun steht es offenbar fest: Zidane habe beschlossen, Real Madrid mit sofortiger Wirkung zu verlassen. Das teilte der italienische Transferexperte Fabrizio Romano am späten Mittwochabend via Twitter mit. (NEWS: Alles zu La Liga)

Eine offizielle Bestätigung des Klubs stand zunächst noch aus. Als potenzielle Nachfolger wurden zuletzt der frühere Juventus-Coach Massimiliano Allegri, sowie Antonio Conte, der am Mittwoch seinen Vertrag bei Inter Mailand auflöste, gehandelt. Auch Castilla-Coach Raúl zählt zum Kandidatenkreis.

Zidane trat bereits 2018 bei Real zurück

Der Vertrag von Zidane bei den Königlichen war eigentlich noch bis 2022 datiert. Damit tritt der 48-Jährige wohl nach 2018 zum zweiten Mal in seiner Trainerkarriere bei Real zurück.

Im März 2019 war "Zizou" als Chefcoach zurückgekehrt und feierte im Sommer 2020 die spanische Meisterschaft. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan)

In dieser Saison konnten sich Zidane und Real Madrid keinen Titel sichern.