Mit einem Zittersieg im 279. Clasico haben Rio-Weltmeister Toni Kroos und Real Madrid das spanische Titelrennen noch spannender gemacht. Der Fußball-Rekordmeister bezwang den FC Barcelona mit 2:1 (2:0) und übernahm vom punktgleichen Lokalrivalen Atletico Madrid die Tabellenführung.

Für Barca und Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen, die einen Zähler dahinter folgen, endete eine Serie von 19 Ligaspielen ohne Niederlage. Am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) könnte Atletico mit einem Sieg bei Betis Sevilla wieder auf drei Punkte davonziehen.

Anzeige

Karim Benzema, der nach neun Clasicos ohne Tor per Hacke die Führung erzielte (13.), und Kroos mit einem abgefälschten Freistoß (28.) trafen für Real. Oscar Mingueza verkürzte (60.).

Die Königlichen, von Trainer Zinedine Zidane wie schon beim 3:1 am vergangenen Dienstag in der Champions League gegen den FC Liverpool mit einer 4-3-3-Formation ins Spiel geschickt, begannen mit einem Hauch von weißem Ballett. Die perfekte Hereingabe von Lucas Vazquez verwertete Benzema höchst anspruchsvoll zur frühen Führung, ter Stegen war am kurzen Pfosten zum ersten Mal geschlagen.

Kroos erhöhte mit seinem ersten Clasico-Treffer, hatte allerdings Glück, dass sein Schuss unhaltbar für ter Stegen abgefälscht wurde. Kurz darauf traf Federico Valverde den Pfosten (34.). Barca fand lange kein Rezept gegen die effektiven Königlichen. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Superstar Lionel Messi, der mit seinem 45. Clasico mit dem verletzten Real-Kapitän Sergio Ramos gleichzog, mit einem Eckball an den Pfosten (45.+1) und einer Großchance (45.+3) für Gefahr vor dem Real-Tor.

Im strömenden Regen versuchten die Katalanen mit dem eingewechselten Weltmeister Antoine Griezmann nach der Pause, mehr Druck in der Offensive zu entwickeln. Prompt gelang der Anschlusstreffer. Real blieb mit Kontern gefährlich, ging mit seinen Chancen aber verschwenderisch um. In der Schlussphase forderten Messi und Co. nach einem Zupfer von Ferland Mendy gegen Martin Braithwaite vehement einen Elfmeter - aber vergeblich (83.). Real verlor kurz vor Schluss Casemiro mit Gelb-Roter Karte (90.+1). Sekunden vor dem Ende traf Barcas Ilaix Moriba die Latte (90.+4).