Atlético Madrid hat das Achtelfinal-Aus in der Fußball-Champions-League gut verkraftet und in der spanischen Meisterschaft seinen Vorsprung behauptet.

Das Team von Trainer Diego Simeone kam gegen Abstiegskandidat Deportivo Alaves vier Tage nach dem entscheidenden 0:2 in der Königsklasse beim englischen Topklub FC Chelsea allerdings nur zu einem glanzlosen und glücklichen 1:0 (0:0)-Erfolg.

Zehn Runden vor Saisonschluss liegt Atlético sechs Punkte vor dem Stadtrivalen und Titelverteidiger Real Madrid. Der Rekordmeister hatte seine Chancen bereits am Samstag durch ein 3:1 bei Celta Vigo gewahrt.

Der FC Barcelona kann am späteren Sonntagabend durch einen Erfolg bei Real Sociedad San Sebastian noch an den Königlichen vorbeiziehen und seinen Rückstand auf den Spitzenreiter auf vier Punkte verkürzen. (Tabelle von La Liga)

Suárez wird zum Matchwinner

Atléticos Matchwinner war wieder einmal Torjäger Luis Suárez. Der Uruguayer sorgte neun Minuten nach der Pause durch seinen 19. Saisontreffer per Kopfball für die Entscheidung.

Den Erfolg rettete allerdings Torhüter Jan Oblak zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit durch einen gehaltenen Foulelfmeter des früheren Bundesliga-Profis Joselu.

Real blieb dank Torgarant Karim Benzema im Rennen um die Meisterschaft. Der 33-Jährige erzielte gegen Celta Vigo seinen zweiten Doppelpack in Folge und traf auch in seinem fünften Ligaspiel in Serie. (Ergebnisse von la Liga)