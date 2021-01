Real bleibt zumindest bis Sonntag Tabellenführer © AFP/SID/OSCAR DEL POZO

SID Lesedauer: 2 Minuten

Mit einem lockeren Sieg gegen Celta Vigo erklimmt Real Madrid die Tabellenspitze in Spanien. Allerdings könnte Atlético schon am Sonntag wieder am Nachbarn vorbeiziehen.