Dass der FC Barcelona derzeit nicht gerade im Geld schwimmt - das wurde in den letzten Monaten deutlich. Die Zahlen, die nun der jährliche Finanzreport ans Licht bringt, zeichnen allerdings ein derart düsteres Bild, das existenzielle Fragen aufwirft.

Demnach belaufen sich die Gesamtschulden der Katalanen auf unfassbare 1,173 Milliarden Euro. 730 Millionen müssen demnach kurzfristig abbezahlt werden. Barca stehe "am Rande des Bankrotts" schreibt El Mundo.

Anzeige

Die Corona-Pandemie spielt bei den Schulden natürlich eine wichtige Rolle, doch auch andere Aspekte sind für die beängstigende Situation verantwortlich. Dazu zählen die hohen Transferausgaben in den letzten Jahren und die enormen Gehälter. Barca muss ganze 74 Prozent der Einnahmen für Spieler, Trainer und Mitarbeiter ausgeben.

Dieser Prozentsatz könnte sogar noch ein weiteres Problem aufwerfen: Laut Regelungen von La Liga darf dieser Anteil nur 70 Prozent betragen - Barca droht eine Geldstrafe. Die fehlt dem Klub gerade noch, wenn man auf die bald fälligen Zahlungen blickt.

Barca schuldet auch dem FC Bayern noch Geld

Hinzukommen Altlasten in ausgeprägter Form: Fast 200 Millionen Euro schuldet Barca anderen Klubs noch wegen längst über die Bühne gegangener Transfers - das Modell der Ratenzahlung könnte dem Klub nun zum Verhängnis werden. Vor allem weil 126 Millionen des Betrags nun kurzfristig fällig werden.

An erster Stelle der Klubs steht der FC Liverpool, dem die Katalanen noch 40 Millionen Euro schulden - und zwar wegen des Erwerbs von Philippe Coutinho. Der Transfer wurde vor drei Jahren realisiert, der Brasilianer war zwischenzeitlich an den FC Bayern verliehen.

Weitere Schulden an Klubs: Barcelona muss Ajax Amsterdam noch eine Menge Geld für Frenkie de Jong überweisen. Die nächste Rate liegt bei 16 Millionen Euro, danach sind weitere Raten fällig.

Hinzukommen 10 Millionen Euro für den Transfer von Malcom, die nach Bordeaux gehen. An den brasilianischen Klub Gremio muss Barca noch 20 Millionen Euro für Arthur zahlen, der gar nicht mehr in Barcelona spielt. Auch dem FC Bayern schulden die Katalanen noch Geld: Knapp über elf Millionen Euro - und zwar für die Dienste von Arturo Vidal. Der Chilene spielt mittlerweile bei Inter Mailand.

Barca will durch Ausnahmegenehmigung Insolvenz vermeiden

Ein noch größeres Problem stellen baldige Rückzahlungen an Banken dar. Bis zum 30. Juni müssen 266 Millionen Euro an Banken gezahlt werden - 90 Millionen davon an Goldman Sachs.

Für die Kredite hat der Klub mit der Firma Barça Licensing & Merchandising gebürgt. Es ist allerdings sehr zweifelhaft, warum Barca überhaupt noch Kredite bekommen hat, da der Verein eigentlich keine Garantien hatte.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Zusammengefasst: Barca muss demnächst eine ganze Menge Geld zurückzahlen - hat aber kaum Einkommen. Das wirft die Frage auf, was nun der Plan der Verantwortlichen ist.

Laut Football Espana will der Klub zunächst auf Zeit spielen. Demnach soll Barcelona bei den Banken Allianz, Barings, Amundi, Prudential und Goldman Sachs um eine Ausnahmegenehmigung gebeten haben, um die Rückzahlung der Schulden zu verzögern.

Dadurch könnte der FC Barcelona die baldige Insolvenz verhindern, doch eine langfristige Lösung ist das nicht.