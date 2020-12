Zinedine Zidane hat im Kampf um seinen Job bei Real Madrid jetzt auch an seine Spieler um Weltmeister Toni Kroos appelliert.

"In schwierigen Zeiten muss man Charakter zeigen", sagte Zidane vor der Partie beim FC Sevilla am Samstag: "Ich habe die Kraft, um die Situation zu ändern und ich werde alles dafür geben - genau wie die Spieler." (La Liga: FC Sevilla - Real Madrid am Sa. ab 16.15 Uhr im LIVETICKER)

Real droht Aus in der Champions League

In der spanischen Liga rangieren die Königlichen nur auf Rang vier, in der Champions League droht erstmals in der Vereinsgeschichte das Aus in der Gruppenphase.

Laut Medienberichten gelten Mauricio Pochettino, ehemaliger Teammanager von Tottenham Hotspur und Real-Legende Raul als mögliche Nachfolger, wenn Zidane freigestellt werden sollte.

Ex-Stürmer Raul trainiert derzeit die zweite Mannschaft von Madrid.