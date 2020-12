Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss offenbar mehrere Monate auf den brasilianischen Außenstürmer Rodrygo verzichten. Wie die Königlichen mitteilten, erlitt der 19-Jährige am Mittwoch im Ligaspiel gegen den FC Granada (2:0) eine Verletzung an der Sehne des rechten zweiköpfigen Oberschenkelmuskels. Laut der Sporttageszeitung Marca wird er dem Klub von 2014-Weltmeister Toni Kroos rund drei Monate fehlen.

Rodrygo war in der laufenden Saison in 17 Pflichtspielen an sieben Toren beteiligt.