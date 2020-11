Der Argentinier Eduardo Coudet ist neuer Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten Celta Vigo. Der 46-Jährige kommt vom brasilianischen Tabellenführer SC Internacional aus Porto Alegre und erhält einen Vertrag bis 2022. Als Spieler hatte Coudet 2002 neun Begegnungen für Vigo absolviert.

Celta Vigo hatte sich am Montag von Trainer Oscar Garcia (47) getrennt. Der Traditionsklub belegt nur den 17. Tabellenplatz in La Liga. In neun Meisterschaftsspielen gelang ein Sieg.