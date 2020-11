Joan Laporta will wieder die Macht beim FC Barcelona an sich reißen. Kampagnenchef Lluis Carrasco bestätigte am Freitag die Kandidatur des Ex-Präsidenten für die Wahlen am 24. Januar.

"Sieben Kandidaten, ein Präsident", schrieb Carrasco bei Twitter: "Wenn Sie wollen, dass Barca wieder Barca wird, wenn Sie Barca lieben, dann folgen Sie seiner Führung. Es ist eine Ehre, seinen Wahlkampf zu leiten."

Laporta (58), Rechtsanwalt und Politiker, hatte die Katalanen bereits von 2003 bis 2010 geführt. Er holte Ronaldinho nach Barcelona und verpflichtete später Trainer Pep Guardiola, der mit der Mannschaft 2009 die Champions League und fünf weitere Titel gewann. Als aussichtsreichster Rivale gilt der Geschäftsmann Victor Font (48).

Josep Maria Bartomeu war am 27. Oktober nach einem Machtkampf mit Superstar Lionel Messi mit der gesamten Führungsriege zurückgetreten. In diesem Zuge hatte er verkündet, Barcelona werde in einer künftigen europäischen Superliga antreten.

Der 26-malige spanische Meister, bei dem der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen spielt, befindet sich auch coronabedingt in finanzieller Schieflage. In der kommenden Saison müssen die Gehälter um 191 Millionen Euro gekürzt werden.