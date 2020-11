Bayern Münchens Champions-League-Gruppengegner Atletico Madrid muss erneut längere Zeit auf seinen Stürmerstar Diego Costa verzichten.

Wegen einer Venenthrombose fällt der 32-Jährige nach Angaben seines Vereins mehrere Wochen aus, nachdem Costa erst am vergangenen Wochenende sein Comeback nach rund einmonatiger Zwangspause aufgrund einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel gegeben hatte (Ergebnisse und Spielplan der Champions League).

Atletico ohne Costa gegen Bayern

Der Angreifer fehlte Atletico damit bereits am Mittwochabend im Champions-League-Duell mit Lokomotive Moskau und kann auch nicht in Madrids Vorrunden-Rückspiel der Königsklasse am Dienstag gegen die Bayern auflaufen.

Schon zum Gruppenauftakt in München war der Torjäger wegen seiner vorherigen Verletzung ebenso ausgefallen wie in den beiden nachfolgenden Begegnungen mit RB Salzburg und in Moskau.