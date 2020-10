Der lange verletzte Mittelfeldstar Eden Hazard hat bei seinem Liga-Comeback den spanischen Rekordmeister Real Madrid zum Sieg geführt (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER).

Der Belgier, der seit seinem Wechsel vom FC Chelsea zu den Königlichen im vergangenen Jahr auch wegen vieler Verletzungen die Erwartungen noch nicht erfüllte, erzielte beim 4:1 (2:0) gegen Aufsteiger SD Huesca die wichtige Führung (40.).

Der satte Schuss aus 27 Metern war erst sein zweites Ligator in mehr als einem Jahr für die Königlichen (SERVICE: Die Tabelle von La Liga).

Sergio Ramos mit 500. Ligaspiel

Der Flügelstürmer versüßte damit auch Sergio Ramos bei seinem großen Jubiläum den Tag. Der Innenverteidiger absolvierte sein 500. Ligaspiel - 461 davon hat er für Madrid absolviert.

Real liegt mit 16 Punkten aus sieben Spielen an der Tabellenspitze, Toni Kroos wurde gegen Huesca rund 20 Minuten vor Ende eingewechselt.

Vier Tage nach dem hart erkämpften 2:2 bei Borussia Mönchengladbach in der Champions League, bei dem Hazard eingewechselt wurde, trafen zudem Stürmerstar Karim Benzema (45., 90.) und Mittelfeldspieler Federico Valverde (54.) für Real. Für die harmlosen Gäste war David Ferreiro (74.) in dem tempoarmen Spiel erfolgreich. So reichte dem Team von Trainer Zinedine Zidane der Schongang.