Real Madrid hat sein Gastspiel in Levante mit 2:0 gewonnen und die Tabellenführung erobert.

In einem vor allem in der zweiten Halbzeit chancenreichen Spiel brachte Vinícius Júnior die Königlichen durch einen Schlenzer nach einer von Levante unzureichend geklärten Ecke früh in Führung (16.).

Karim Benzema (90.+5) machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Benzema feiert Jubiläum

Für Benzema war es nicht nur das erste Tor der Saison, sondern auch das 250. im Trikot des spanischen Rekordmeisters.

Der Franzose hätte bereits in der 51. Minute sein Jubiläum feiern können, traf jedoch aus aussichtsreicher Position nur den Pfosten.

Alupech gab es auch auf der Gegenseite. Nikola Vukcević verpasste in der 31. Minute mit einem Kopfball an die Latte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Auch dank einem aberkannten Tor von Sergio Ramos (68.) durfte Levante lange auf einen Punkt hoffen. Den Granotas fehlte vor dem Tor der Königlichen jedoch letztlich die Präzision.