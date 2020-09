Rio-Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid muss eine Trainingspause einlegen.

Wie der spanische Rekordmeister am Montag mitteilte, hat sich der Mittelfeldspieler beim 3:2 (1:2)-Sieg in der Primera Division bei Real Betis Sevilla eine Verletzung am linken mittleren Gesäßmuskel zugezogen.

Über die voraussichtliche Dauer der Zwangspause machte der Verein keine Angaben. Real Total spricht von zehn bis 15 Tagen, Kroos würde damit die Partien gegen Real Valladolid und UD Levante verpassen und womöglich auch die Reise zur Nationalmannschaft, die am 7. und 10. Oktober spielt, nicht antreten.

Kroos war in Sevilla kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt worden.