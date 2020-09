Martin Ödegaard muss angeblich nach einem positiven Covid-19-Test pausieren.

Der Norweger von Real Madrid begibt sich für die kommenden zehn Tage in Quarantäne, bevor er nach einem negativen Testergebnis wieder ins Training einsteigen kann. Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend. Damit würde er mindestens am Samstag in der Partie bei Betis Sevilla ausfallen.

Am Mittwochvormittag reagierte Real jedoch und vermeldete überraschend, dass die jüngsten Corona-Tests allesamt negativ ausgefallen seien. Zu Ödegaard selbst schrieben die "Königlichen" nichts.

Zweiter Corona-Fall bei Real

Ödegaard soll nach dem Spiel gegen seinen Ex-Klub Real Sociedad positiv getestet worden sein, wo der Youngster in der vergangenen Saison auf Leihbasis gespielt hatte. Nach seiner Rückkehr zu Real stand der 21-Jährige etwas überraschend in der Startelf von Zinédine Zidane.

Bei den Real-Profis wäre es der zweite Corona-Fall: Im Juli erkrankte bereits Mariano Diaz an dem Virus.