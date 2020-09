Seit Lionel Messi am 25. August sein mittlerweile berühmtes Burofax an den FC Barcelona schickte, ist bei den Katalanen nichts mehr so, wie es mal war.

Die Klub-Verantwortlichen, allen voran Präsident Josip Maria Bartomeu, wehren sich mit Händen und Füßen gegen den drohenden Abgang des Superstars.

Am Mittwochabend gab es ein erstes Treffen zwischen den beiden Parteien. Bartomeu, begleitet von Sportdirektor Javier Bordas, traf sich mit Messis Vater Jorge und Lionels Bruder Rodrigo. Begleitet wurde das Duo von einem Rechtsanwalt.

Trotz der laut spanischen Medien "angenehmen Atmosphäre" wurde allerdings keine Einigung erzielt - im Gegenteil.

Keine Einigung in Sicht?

Bartomeu habe, ohne seine Position zu verlassen, mit Nachdruck argumentiert und auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro verwiesen. Der Barca-Chef habe Messis Vater klar gemacht, dass sein Sohn die Schlüsselfigur in Ronald Koemans neuem Projekt sein soll.

Über einen Abschied wolle er dagegen keinesfalls verhandeln.

Laut Mundo Deportivo habe Jorge Messi auf der Version seines Sohnes bestanden, wonach die besagte Klausel wegen der durch Corona verlängerten Saison Ende August noch aktiv gewesen sei.

Die beiden Parteien dürften in den kommenden Tagen ihre Verhandlungen fortsetzen - wann genau, steht noch nicht fest.