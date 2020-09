Luis Suárez hat ein traumhaftes Debüt für Atlético Madrid gefeiert.

Beim 6:1 (1:0) gegen den FC Granada kam der Uruguayer nach 70 Minuten für Diego Costa ins Spiel und bereitete nur eine Minute darauf mit einem tollen Pass das 4:0 von Marcos Llorente vor (72.).

Anzeige

Damit jedoch noch lange nicht genug: Nach 85 Minuten köpfte der 33-Jährige das 5:0, in der Nachspielzeit gelang ihm sogar noch der Doppelpack. Nach einem eigenen Pfostenschuss setzte Suárez nach und erzielte das 6:1 (90.+3).

Messi kritisiert Suárez-Wechsel

Die übrigen Tore schossen Costa (9.), Angel Correa (17.) und Joao Félix (65.). Jorge Molina gelang für Granada das zwischenzeitliche 1:5 (87.), Saúl Niguez verschoss in der ersten Halbzeit einen Elfmeter für Atlético (16.).

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Suárez war vor einigen Tagen ohne Ablöse vom FC Barcelona zu den Madrilenen gewechselt, für Barca schoss der Stürmer in sechs Jahren insgesamt 195 Tore in 283 Spielen. Der Abgang war vor allem Lionel Messi sauer aufgestoßen, er übte danach Kritik an der Transferpolitik Barcas.

Atlético ist aufgrund des Champions-League-Finalturniers im August erst am Sonntag in die Liga gestartet.