Trainer Quique Setién geht fest davon aus, auch in der kommenden Spielzeit auf der Trainerbank des spanischen Spitzenklubs FC Barcelona zu sitzen. "Natürlich sehe ich mich in der nächsten Saison bei Barca trainieren", sagte der 61-Jährige am Mittwoch.

Setién hatte das Amt im Januar übernommen und einen Vertrag bis 2022 erhalten, steht aber seit geraumer Zeit in der Kritik. Auch, weil Barca seit dem Restart der Primera Division seinen Vorsprung auf Erzrivale Real Madrid verspielt hat und den Meistertitel wohl an die Königlichen verlieren wird.

Setién gestand ein, dass er den Ansprüchen in der Liga nicht gerecht geworden sei. Er lehne es aber ab, "die Alleinschuld" zu übernehmen, betonte er: "Der Trainer ist immer schuld. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er es so schlecht gemacht hat."

Von den neun Spielen seit Wiederaufnahme der Saison hat Setién mit Barca sechs gewonnen, dreimal gab es keinen Sieger. Real dagegen holte die maximal möglichen 27 Punkte und liegt zwei Spieltage vor Saisonende vier Punkte vor Barcelona an der Spitze.