Der FC Barcelona und Juventus Turin haben sich auf einen Wechsel von Mittelfeldspieler Arthur Melo geeinigt.

Wie der spanische Meister am Montag offiziell bekannt gab, wechselt der Brasilianer für 72 Millionen Euro zur Alten Dame in Italien. 10 Millionen Euro können in diversen Zusatzzahlungen noch dazu kommen. Spanischen Medienberichten zufolge weilt Arthur derzeit in Italien und hat seinen Medizincheck dort bereits absolviert. Er soll einen Fünf-Jahresvertrag unterzeichnet haben.

Es ist der bisher größte Deal des Sommers, zuvor war Timo Werner für rund 53 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Chelsea gewechselt.

Arthur war 2018 von Gremio zu den Katalanen gekommen. Der 23-Jährige, der im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt, absolvierte 72 Spiele für Barca und wurde dabei Meister und Superpokalsieger. Bis zum Ende der Saison 2019/20 werde der Spieler noch in Barcelona bleiben, hieß es in der Mitteilung.

Barca nimmt dringend benötigtes Geld ein

Zuletzt war über einen Spielertausch zwischen Barca und Juve spekuliert worden. Im Gegenzug für Arthur sollte Miralem Pjanic nach Spanien wechselte, nun kam es (vorerst) anders. Wie die Marca berichtet, soll der sieben Jahre ältere Bosnier jedoch in Kürze als Neuzugang bei Barca präsentiert werden. Wie die AS schreibt, haben die Vereine den Preis für Arthur nach Absprache absichtlich erhöht (Transfermarkt.de hatte den Marktwert des Nationalspielers zuletzt auf 56 Millionen Euro taxiert).

Die Summe fiel deutlich höher aus, um beiden Klubs die Möglichkeit zu geben, ihre Budgets auszugleichen. Barcas Budgetvorgaben sahen vor, dass bis zum Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni 124 Millionen Euro durch Abgänge generiert werden müssen. 72 Millionen nahmen sie nun ein, allerdings werden sie für Pjanic voraussichtlich auch 60 Millionen Euro an Juve (zurück-)überweisen. Unter dem Strich bliebe ihnen dann bei dem Tauschgeschäft 12 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen.

SPORT1 hatte bereits Mitte Mai von dem Deal berichtet.

Mit Arthur gibt Barcelona einen begabten Mittelfeldspieler ab - doch dem finanziell angeschlagene Klub wird schon länger nachgesagt, dass er mit Transfers dringend Einnahmen für neues Personal generieren muss. Zudem konnte sich Arthur im nach wie vor stark besetzten Mittelfeld Barcas nie vollends durchsetzen.