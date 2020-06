Das Rennen um den spanischen Meistertitel ist nach dem torlosen Remis des FC Barcelona beim FC Sevilla noch spannender geworden.

Denn nun hat Verfolger Real Madrid die Chance, mit den Katalanen an der Spitze der Tabelle nach Punkten wieder gleichzuziehen. (Die Tabelle von La Liga).

Doch nicht nur das! Sollte bei Real Sociedad San Sebastián ein Sieg herausspringen, würde dem Team von Trainer Zinédine Zidane sogar der Sprung auf Platz eins gelingen.

Real winkt Tabellenspitze

Denn in La Liga zählt bei Punktgleichstand nicht das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich - und den haben die "Königlichen" mit dem 2:0-Heimsieg Anfang März nach einem 0:0 in der Hinrunde in Barcelona bereits für sich entschieden.

Ein Selbstläufer dürfte es für Toni Kroos und Co. im Baskenland jedoch nicht werden. In der vergangenen Saison gewann San Sebastián zu Hause gegen Real mit 3:1.