Titelverteidiger FC Barcelona hat im Kampf um die spanische Meisterschaft erneut gepatzt.

Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen kam am 32. Spieltag bei Kellerkind Celta Vigo nicht über ein überraschendes 2:2 (1:0) hinaus. Damit könnte Erzrivale Real Madrid um Toni Kroos mit einem Sieg bei Barcas Stadtrivale Espanyol am Sonntag (La Liga: Espanyol Barcelona - Real Madrid am So. ab 22 Uhr im LIVETICKER) um zwei Punkte davonziehen (DATENCENTER: Die Tabelle).

Messi mit Jubiläums-Assist

Torjäger Luis Suárez brachte Barcelona zweimal in Führung (20./67.), Messi lieferte dabei seine Torvorlagen Nummer 249 und 250 im Barca-Trikot.

Doch Fedor Smolow (50.) und ein brillanter Freistoß von Iago Aspas (88.) bescherten den Gastgebern einen unerwarteten Punktgewinn.

Ter Stegen verhinderte in der Nachspielzeit gegen Nolito sogar noch eine Pleite. Für Barcelona war es das zweite Remis in den jüngsten drei Spielen (ein Sieg).